Вор проник в квартиру пожилого нижегородца под видом дезинфектора

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Пенсионер из Нижнего Новгорода стал жертвой вора, который проник в жилище под видом дезинфектора. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
93-летний житель областного центра рассказал полицейским, что в его дверь позвонил мужчина, который представился работником "Санэпидемстанции", и под предлогом обработки от насекомых проник в квартиру.
После визита этого гостя пенсионер обнаружил пропажу 400 тысяч рублей, которые лежали в шкатулке в комнате на полке в шкафу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудники ОВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на поимку преступника.
В полиции предупредили, что злоумышленники могут проникнуть к вам в дом или квартиру под видом государственных и муниципальных служащих, сотрудников соцслужб, благотворительных организаций, банков, коммунальных и газовых служб, почты, представителей различных фирм.
"Если к вам пришли люди, представляющиеся работниками каких-либо организаций, попросите их предъявить удостоверения, а затем позвоните в это учреждение и уточните, направляли ли они к вам своего сотрудника. Если вызывающие подозрения "гости" не спешат предъявлять удостоверения, срочно свяжитесь с родственниками, привлеките внимание соседей и позвоните в полицию", - напомнили в ГУ МВД.
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