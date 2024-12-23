Вор проник в квартиру пожилого нижегородца под видом дезинфектора Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Пенсионер из Нижнего Новгорода стал жертвой вора, который проник в жилище под видом дезинфектора. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

93-летний житель областного центра рассказал полицейским, что в его дверь позвонил мужчина, который представился работником "Санэпидемстанции", и под предлогом обработки от насекомых проник в квартиру.

После визита этого гостя пенсионер обнаружил пропажу 400 тысяч рублей, которые лежали в шкатулке в комнате на полке в шкафу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудники ОВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на поимку преступника.

В полиции предупредили, что злоумышленники могут проникнуть к вам в дом или квартиру под видом государственных и муниципальных служащих, сотрудников соцслужб, благотворительных организаций, банков, коммунальных и газовых служб, почты, представителей различных фирм.

"Если к вам пришли люди, представляющиеся работниками каких-либо организаций, попросите их предъявить удостоверения, а затем позвоните в это учреждение и уточните, направляли ли они к вам своего сотрудника. Если вызывающие подозрения "гости" не спешат предъявлять удостоверения, срочно свяжитесь с родственниками, привлеките внимание соседей и позвоните в полицию", - напомнили в ГУ МВД.