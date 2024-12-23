Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Сокращение количества документов для записи в детский сад
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 декабря 2024 08:37  [80] Вор проник в квартиру пожилого нижегородца под видом дезинфектора
22 декабря 2024 19:02  [255] Мошенники начали красть личные данные после ограничения доступа к Viber
21 декабря 2024 17:45  [779] Женщина пострадала на пожаре на улице Бекетова в Нижнем Новгороде
20 декабря 2024 15:45  [628] Волонтеры из Нижегородской области отправились устранять последствия разлива мазута в Анапе
20 декабря 2024 09:19  [573] Жительница Княгинина записалась на флюорографию и потеряла деньги
19 декабря 2024 11:23  [1073] Троих лжегазовщиков задержали в Нижнем Новгороде
19 декабря 2024 09:20  [488] Более 100 выходцев из ближнего зарубежья проверили в нижегородском хостеле
18 декабря 2024 13:53  [544] Более 11 млн рублей потерял нижегородец в надежде увеличить доход на бирже
18 декабря 2024 10:06  [649] Рабочий погиб при падении строительного крана в Заволжье
18 декабря 2024 09:42  [549] Шесть мигрантов выдворили из РФ после рейда в гаражном массиве Ленинского района
Происшествия

Вор проник в квартиру пожилого нижегородца под видом дезинфектора

24 декабря 2024 08:37  [80] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Пенсионер из Нижнего Новгорода стал жертвой вора, который проник в жилище под видом дезинфектора. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

93-летний житель областного центра рассказал полицейским, что в его дверь позвонил мужчина, который представился работником "Санэпидемстанции", и под предлогом обработки от насекомых проник в квартиру.

После визита этого гостя пенсионер обнаружил пропажу 400 тысяч рублей, которые лежали в шкатулке в комнате на полке в шкафу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудники ОВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на поимку преступника.

В полиции предупредили, что злоумышленники могут проникнуть к вам в дом или квартиру под видом государственных и муниципальных служащих, сотрудников соцслужб, благотворительных организаций, банков, коммунальных и газовых служб, почты, представителей различных фирм.

"Если к вам пришли люди, представляющиеся работниками каких-либо организаций, попросите их предъявить удостоверения, а затем позвоните в это учреждение и уточните, направляли ли они к вам своего сотрудника. Если вызывающие подозрения "гости" не спешат предъявлять удостоверения, срочно свяжитесь с родственниками, привлеките внимание соседей и позвоните в полицию", - напомнили в ГУ МВД.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Полиция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph