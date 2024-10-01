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Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества под видом оплаты услуг ЖКХ

27 октября 2024 12:30  [56] Общество

В России начал распространяться новый вид мошенничества, когда злоумышленники маскируются под коммунальных работников и требуют оплатить долги за услуги ЖКХ. Об этом рассказал телеканал "360".

Согласно информации, аферисты связываются с гражданами по телефону, пишут в мессенджерах или отправляют sms, требуя закрыть несуществующий долг за услуги.

При этом мошенники используют различные методы давления, чтобы вынудить свою жертву действовать быстро и выполнить все требования.

При поступлении таких звонков и сообщений нужно в обязательном порядке перепроверить всю информацию самостоятельно, поскольку настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не станут требовать срочную оплату по телефону или запрашивать персональные данные.

Напомним, пожилой мужчина из Балахны стал жертвой новой мошеннической схемы: ему позвонил неизвестный и предложил встать в очередь для замены электрического счетчика по программе лояльности. Для подтверждения заявки злоумышленник убедил нижегородца продиктовать код из смс-сообщения.

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Теги:
Мошенничество
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