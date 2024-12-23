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Общество

ГОСТ на шаурму вступит в силу в России в 2025 году 

24 декабря 2024 09:44  [98] Общество

Фото: Варвара Клесс-Каминская

ГОСТ на шаурму окончательно утвердят в 2025 году и после утверждения он вступит в силу.  Как пишет ТАСС, об этом в интервью агентству сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, в настоящее время завершилась подготовка первой редакции стандарта. В ближайшее время он будет опубликован для обсуждения. 

Максим Протасов отметил,  что Роскачество планирует повторные исследования шаурмы. Весной 2024 года во время исследовании товара организация обнаружила опасные бактерии, а в 27 из 29 образцах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.

Кроме того, в разработке находится ГОСТ на принципы пищевой безопасности в общепите. В скором времени будет утвержден стандарт на натуральную косметику. По словам главы Роскачества, чтобы проверить степень экологичности товара, нужно проводить серьезные лабораторные испытания, чем организация и займется в соответствии с новым стандартом.

Ранее сообщалось, что Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров разработают национальный стандарт на популярное блюдо стритфуда - шаурму. Новым ГОСТом будут установлены требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы.

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Теги:
ГОСТ Питание Роскачество
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