Роскачество разработает ГОСТ на шаурму Общество

Фото: Варвара Клесс-Каминская

Национальный стандарт на популярное блюдо стритфуда - шаурму - разработают в России. Его разработкой займутся Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров, сообщают "Известия".

Согласно информации, необходимость создания ГОСТа обусловлена санитарно-эпидемиологической обстановкой в заведениях.

В частности, новым ГОСТом будут установлены требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса для шаурмы.

В Роскачестве отмечают, что шаурма стала продукцией массового спроса, поэтому риск отравлений ей необходимо минимизировать. После введения стандарта производителям придётся гарантировать качество с момента приёма сырья и до продажи готового блюда.

Напомним, несколько дней назад в России зафиксирована вспышка ботулизма. По данным федерального Минздрава, в больницы Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода с диагнозом ботулизм поступил 301 человек, 43 из них были подключены к ИВЛ. Один человек скончался.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с телеканалом "360" напомнила, что у этого заболевания есть специфические симптомы, отличающие его от обычного отравления: помимо подъёма температуры и выраженной слабости наступает сильная утомляемость, головокружение, появляются такие симптомы, как затуманенное зрение, выраженная сухость во рту.