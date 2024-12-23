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Культура и отдых

Выставка уникальных ёлочных игрушек открылась в музее "Назад в СССР"

24 декабря 2024 10:25  [175] Культура и отдых

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В музее "Назад в СССР", расположенном на территории нижегородского зоопарка "Лимпопо", 24 декабря открылась новогодняя выставка ёлочных игрушек "Ёлочные игрушки СССР" (0+). Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

В частности, в музее будут представлены новогодние ели, украшенные редкими ёлочными игрушками ручной работы, в том числе и довоенного времени.

"Уникальность всех ёлочных украшений, представленных в музее "Назад в СССР", заключается в том, что здесь представлены именно старинные ёлочные украшения, в буквальном смысле хранящие историю. Глядя на них, можно понять и почувствовать, чем жили и о чём мечтали люди советского времени в тот или иной период", - рассказал автор и создатель музея "Назад в СССР" Владимир Герасичкин.

Так, в экспозиции будут представлены в том числе ёлочные игрушки, которые выпускались в СССР в честь разных исторических событий - таких как запуск первого искусственного спутника Земли, первый полёт Юрия Гагарина в космос, выход на советские экраны нового фильма. Например, на выставке можно увидеть игрушку из ваты в виде клоуна: небольшая партия таких ёлочных игрушек появилась после выхода фильма "Цирк" (1936 год, режиссёр Григорий Александров).

Кроме того, посетители музея смогут увидеть и легендарную коллекцию "Кремлёвских гигантов" - больших ёлочных игрушек из толстого стекла, некогда украшавших главную московскую новогоднюю ёлку.

Выставка познакомит с различными техниками изготовления ёлочных украшений, включая "картонаж", "каустик" и "глинку".

"Последняя была настолько сложной и непродолжительной по времени, что сегодня игрушки, выполненные в технике "глинка", являются огромной редкостью", - отметили в пресс-службе.

Напомним, традиционный фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.

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Теги:
Выставка Новый год
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