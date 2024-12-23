Нижегородцы направили более 80 тысяч обращений через обновленные МЦУ в 2024 году Общество

Жители Нижегородской области в 2024 году направили более 80 тысяч обращений через обновленные Муниципальные центры управления (МЦУ).

Так, по данным на начало декабря в Нижегородской области в МЦУ поступило 84,2 тыс. обращений от граждан. Среди наиболее частых причин для обращения стали ненадлежащее качество или отсутствие отопления (9,3 тыс.), нарушение правил очистки дорог от снега и наледи (8.2 тыс.) и ремонт дорог (2,8 тыс. обращений).

К примеру, в Семеновском городском округе число жалоб на вывоз мусора увеличилось в 3 раза. Жители писали о плохом состоянии площадок и некачественной уборке отходов. Для решения вопроса МЦУ предложил рекомендации по созданию единой схемы сортировки отходов, изменению модели взаимодействия муниципалитета и регоператора, корректировке стандартов работы по вывозу и контрольных мероприятий. Также была проведена информационная работа. В результате принятых мер решаемость вопросов по этой теме повысилась на 27%, негативная риторика сообщений сократилась на 18%.

Работа над созданием Муниципальных центров управления началась с 2023 года. МЦУ стали аналогами и логическим продолжением Центров управления регионами (ЦУР) на местном уровне. 84 ЦУР в субъектах России также были созданы по поручению Президента в 2020 году. Основная задача ЦУР — обеспечение качественного диалога представителей власти и граждан в интернете.

Создание МЦУ было связано с ростом нагрузки на муниципальных служащих. Так, в 2019 году количество обращений граждан к органам власти в соцсетях составило 1,1 млн, в 2024 году — уже 7,6 млн сообщений. В среднем по России 64% сообщений из всего массива пришлось на муниципалитеты — 4,8 млн.

Ранее сообщалось, что свыше 925 тысяч обращений направили нижегородцы в ЦУР за четыре года.

В Нижегородской области ранее открылись 16 межмуниципальных центров управления, которые усиливают взаимодействие органов местного самоуправления с жителями через цифровые платформы. Это позволяет оперативнее и точнее принимать решения "на местах".