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Общество

Обновленные межмуниципальные центры управления открыли в 16 муниципалитетах Нижегородской области

08 ноября 2024 12:57  [43] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 16 муниципалитетах Нижегородской области открыли обновленные межмуниципальные центры управления (МЦУ).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в тестовом режиме обновленные МЦУ работают с июня 2024 года. Они созданы для качественного и эффективного диалога жителей с органами власти. В Нижегородской области проект реализуется совместно с АНО "Диалог Регионы" на базе АНО "Дом народного единства" по поручению президента России Владимира Путина. 

МЦУ начали работать в следующих населенных пунктах:

- в Арзамасе,

- на Бору,

- в Дзержинске,

- в Кстове,

- в Сарове,

- в Богородске (в том числе для жителей Ардатовского и Сосновского м.о.),

- в Володарске (в том числе для жителей Балахны),

- в Выксе (с учетом Вознесенского, Кулебак),

- в Городце (с учетом обслуживания Сокольского, Чкаловска),

- в Княгинине (с учетом Большого Болдина, Большого Мурашкина, Дальнего Константинова, Сергача, Бутурлина, Гагина),

- в Лукоянове (с учетом Вада, Перевоза, Починок, Шатков),

- в Лыскове (с учетом Воротынца, Краснооктябрьского, Пильны, Сеченова, Спасского),

- в Павлове (с учетом Вачи),

- в Первомайске (с учетом Дивеева, Навашина),

- в Семенове (с учетом Варнавина, Воскресенского, Ковернина, Красных Баков),

- в Урене (с учетом Ветлуги, Тонкина, Тоншаева, Шаранги, Шахуньи).

Губернатор Глеб Никитин отметили, что регулярно получает отчеты от Центра управления регионом о вопросах к органам власти, которые пишут жители Нижегородской области в социальных сетях.

"Теперь такую же аналитику получают главы муниципалитетов по своему округу, что позволяет грамотнее принимать управленческие решения на местах. У нас уже есть примеры такого взаимодействия", – сказал Глеб Никитин.

Благодаря обращениям граждан в МЦУ, в госпаблике администрации Бора создан сервис, который информирует о ремонтных работах на электросетях и грядущих отключениях света, кроме того сервис собирает "обратную связь" для последующей работы. В Уренском округе специалисты МЦУ выявили точечные проблемы с отсутствием площадок для крупногабаритных отходов, в результате по поручению главы округа специальные секции для размещения КГО на контейнерных площадках появились.

Ранее сообщалось, что муниципальные центры управления созданы еще в 15 районах Нижегородской области.

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Теги:
ЦУР
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