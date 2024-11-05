Обновленные межмуниципальные центры управления открыли в 16 муниципалитетах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 16 муниципалитетах Нижегородской области открыли обновленные межмуниципальные центры управления (МЦУ).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в тестовом режиме обновленные МЦУ работают с июня 2024 года. Они созданы для качественного и эффективного диалога жителей с органами власти. В Нижегородской области проект реализуется совместно с АНО "Диалог Регионы" на базе АНО "Дом народного единства" по поручению президента России Владимира Путина.

МЦУ начали работать в следующих населенных пунктах:

- в Арзамасе, - на Бору, - в Дзержинске, - в Кстове, - в Сарове, - в Богородске (в том числе для жителей Ардатовского и Сосновского м.о.), - в Володарске (в том числе для жителей Балахны), - в Выксе (с учетом Вознесенского, Кулебак), - в Городце (с учетом обслуживания Сокольского, Чкаловска), - в Княгинине (с учетом Большого Болдина, Большого Мурашкина, Дальнего Константинова, Сергача, Бутурлина, Гагина), - в Лукоянове (с учетом Вада, Перевоза, Починок, Шатков), - в Лыскове (с учетом Воротынца, Краснооктябрьского, Пильны, Сеченова, Спасского), - в Павлове (с учетом Вачи), - в Первомайске (с учетом Дивеева, Навашина), - в Семенове (с учетом Варнавина, Воскресенского, Ковернина, Красных Баков), - в Урене (с учетом Ветлуги, Тонкина, Тоншаева, Шаранги, Шахуньи).

Губернатор Глеб Никитин отметили, что регулярно получает отчеты от Центра управления регионом о вопросах к органам власти, которые пишут жители Нижегородской области в социальных сетях.

"Теперь такую же аналитику получают главы муниципалитетов по своему округу, что позволяет грамотнее принимать управленческие решения на местах. У нас уже есть примеры такого взаимодействия", – сказал Глеб Никитин.

Благодаря обращениям граждан в МЦУ, в госпаблике администрации Бора создан сервис, который информирует о ремонтных работах на электросетях и грядущих отключениях света, кроме того сервис собирает "обратную связь" для последующей работы. В Уренском округе специалисты МЦУ выявили точечные проблемы с отсутствием площадок для крупногабаритных отходов, в результате по поручению главы округа специальные секции для размещения КГО на контейнерных площадках появились.

Ранее сообщалось, что муниципальные центры управления созданы еще в 15 районах Нижегородской области.