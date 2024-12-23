Награды за внедрение технологий бережливого управления вручили в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Государственных и муниципальных служащих Нижегородской области наградили за внедрение технологий бережливого управления и клиентоцентричности в деятельность органов исполнительной власти и государственных учреждений региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, награды вручили заместитель губернатора Егор Поляков и министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева, в рамках заседания рабочей группы, на котором подвели итоги проектов "Государство для людей" и "Эффективное правительство и эффективный муниципалитет".

По словам Егора Полякова, федеральные и региональные органы власти активно работают над улучшением качества жизни граждан и повышением уровня доверия к государству. Для получения более эффективного результата по оптимизации процедур предоставления услуг населению губернатор поставил задачу создать в Нижегородской области единую систему управления внедрением технологий бережливого производства и клиентоцентричности.

По данным министра кадровой политики правительства региона Екатерины Лебедевой, в настоящее время в федеральный проект "Государство для людей" вовлечены 39 органов исполнительной власти Нижегородской области. По результатам мониторинга аналитического центра при Правительстве России уровень зрелости клиентоцентричности правительства Нижегородской области с апреля 2023 года по декабрь 2024 года увеличился в 2,5 раза и составляет почти 61%.

Благодарственные письма правительства Нижегородской области, министра кадровой политики правительства региона, заместителя генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации "Росатом" награждены 45 государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных организаций. 23 муниципалитета, которые стали победителями регионального конкурса "Лидеры бережливого управления", получили сертификаты на дотацию, направленную на поощрение тренеров "Фабрик перемен" и муниципальных проектных команд, реализовавших проекты на базе "Фабрик перемен", а также на реализацию муниципальных бережливых проектов. Пять организаций получили сертификаты госкорпорации "Росатом", подтверждающие статус федеральных образцов по результатам партнерских проверок качества внедрения бережливых технологий.

Ранее сообщалось, что госслужащие Нижегородской области награждены знаком отличия "Почетный наставник".