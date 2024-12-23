Более 430 млн рублей направили в Нижегородской области на поддержку учреждений культуры Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область достигла 100% кассового исполнения нацпроекта "Культура" в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в общей сложности на поддержку учреждений культуры в Нижегородской области направили 439,3 млн рублей, включая 337, 9 млн рублей из федерального бюджета.

В рамках проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в течении года завершили строительство двух Домов культуры: в рабочем поселке Большое Козино Балахнинского округа и в поселке Арья Уренского муниципального округа. Кроме того, в рамках нацпроекта в четырех ДК провели капремонт: в селе Васильевка Сеченовского муниципального округа, селе Медяна Пильнинского муниципального округа, селе Малый Макателем Первомайского городского округа и селе Ачка Сергачского муниципального округа.

Помимо этого, проведена реновация Дворца культуры и спорта в Чкаловске, капитально отремонтированы Театр кукол в Дзержинске, Нижегородский театр кукол и Линдовская детская школа искусств.

По модельному стандарту в рамках нацпроекта были переоснащены три муниципальные библиотеки – центральная детская библиотека им. А.М. Горького городского округа Семеновский, Ужовская сельская библиотека-филиал №30 Починковского муниципального округа и филиал имени Ленинского Комсомола Централизованной библиотечной системы Сормовского района Нижнего Новгорода.

В рамках нацпроекта оснастили один региональный музей и два муниципальных – Нижегородский музей-заповедник, Мемориальный музей В.П. Чкалова и Городской музей Сарова. Кроме того, сценическое, световое и звуковое оборудование появилось у двух муниципальных театров Нижегородский театр комедии и Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии имени В.Т. Степанова. Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках нацпроекта получили 16 образовательных организаций, а в Вознесенске появился автоклуб.

В рамках проекта "Цифровая культура" в регионе создали шесть виртуальных концертных залов. Кроме того, в рамках проекта "Творческие люди" лучшие сельские учреждения культуры 21 муниципалитета получили выплаты, а в 19 муниципальных образованиях выплаты получили лучшие работники сельских учреждений культуры. Также вручены гранты любительским творческим коллективам, выплачена премия "Общественная инициатива в области театрального искусства", проведены пять национальных фестивалей, Неделя детской и юношеской книги, "Болдинские чтения" и другие мероприятия по созданию условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России.

По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, регион готов к реализации новых задач в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что почти 50 сельских ДК в Нижегородской области провели ремонт благодаря проекту "Культура малой Родины" в этом году.