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Общество

Театральный проект на жестовом языке из Нижнего Новгорода признали лучшим на федеральном конкурсе

24 декабря 2024 19:15  [61] Общество

Фото: https://t.me/chupshevasv

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта "Открыто для всех". В рамках данного конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив, награждались авторы лучших инклюзивных практик.

В номинации "Универсальный дизайн" победа досталась проекту Слышимсердцем.рф по созданию и публикации в интернете цифровых театральных постановок на жестовом языке. 

В основу постановок легли произведения русских классиков, в том числе А.С.Пушкина, которые сопровождались переводом на жестовый язык и были адаптированы для показа в рамках инклюзивного театра. Сами постановки выполнены в особом формате ONLiFE, в котором игра глухих и слабослышащих актеров, снятая крупным планом, совмещается с современными цифровыми технологиями.

Данный проект был реализован АНО Фестиваль цифрового театра "ИДЕЯ", основная часть команды которого представляет Нижний Новгород. В частности главным режиссером выступил нижегородец Руслан Кутлыев, создатель Содружества актеров К.А.Р.М.А., а генеральным продюсером - Яна Балачевцева, основатель Marketing Division - одного их крупнейших в стране федеральных агентств по организации мероприятий, которое тоже имеет нижегородские корни.

Награда проекта из Нижнего Новгорода и его признание на федеральном уровне является особо значимым в контексте принятого закона о креативных индустриях, который должен стимулировать ускоренное внедрение инноваций и активное распространение интеллектуальной и творческой деятельности на внутренних и внешних рынках.

По словам авторов проекта, возможность регулярного посещения специализированных театров с переводом на жестовый язык доступна лишь небольшому числу людей с ограничениями слуха. Перевод же спектаклей в цифровой формат делает данный вид искусства доступным для всей аудитории, независимо от географического положения.

Другой аудиторией проекта также являются люди без ограничений по слуху, поскольку постановки сопровождаются озвучкой профессионального диктора.

"Жестовый язык сам по себе является очень выразительным. А если учитывать наш формат спектаклей, где многое строится на крупных планах актеров, то мимика в дополнении с языком жестов способна подарить зрителю действительно яркие эмоции, новый эстетический опыт и переосмысление известных произведений русской классики. В этом плане проект является по-настоящему инклюзивным, поскольку принимая других людей со всеми их уникальными качествами и особенностями, мы учимся принимать самих себя", - поясняет Яна Балачевцева, предприниматель, продюсер проекта Слышимсердцем.рф, которая также представляет Нижний Новгород.

Всего на конкурс было подано 556 заявок из 79 регионов страны. Победителями стали более 10 проектов.

"Открыто для всех" аккумулирует практики из самых разных сфер — от повышения уровня доступной среды до проектов для включения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь.

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