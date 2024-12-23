Дед Мороз-полицейский и Снегурочка поздравили автолюбителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В преддверии новогодних праздников и зимних школьных каникул сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода вышли на одну из центральных улиц города, чтобы поздравить участников дорожного движения с наступающим Новым годом.

К ним присоединился Дед Мороз, роль которого сыграл председатель Общественного совета при областном полицейском главке, почётный гражданин Нижнего Новгорода Вадим Гребенщиков. А Снегурочкой стала член Совета Екатерина Чудакова.

Традиционное мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз". Участникам дорожного движения напомнили о мерах безопасности в зимний период и других важных правилах при управлении автомобилем. Особое внимание уделялось водителям, перевозящим детей в салоне автомобиля.

Кроме того, замначальника регионального УГИБДД УМВД полковник полиции Сергей Костерин побеседовал с автолюбителями на тему соблюдения Правил дорожного движения.

Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому ребёнку в автомобилях сладкие подарки и познавательные памятки с простыми правилами безопасности, а также сказали добрые напутственные слова. Взрослые автолюбители также не остались без полезных подарков.

Вадим Гребенщиков отметил, что проведение новогодней акции, направленной на пропаганду безопасности дорожного движения, стало уже доброй традицией.

"Вас дома ждут близкие и любимые люди, и вы, помня об этом, обязательно соблюдайте Правила дорожного движения. Залогом безопасности является взаимная вежливость и уважение между всеми участниками движения", - обращался Дед Мороз к водителям.