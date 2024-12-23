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Общество

Очередного "чёрного ассенизатора" задержали в Советском районе Нижнего Новгорода

25 декабря 2024 08:50  [79] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжаются рейды по выявлению случаев незаконного слива жидких бытовых отходов (ЖБО) в систему ливневой канализации. Их проводят сотрудники мэрии и районных администраций совместно с правоохранительными органами.

Как сообщили в департаменте благоустройства, в ходе очередного мероприятия "чёрного ассенизатора" поймали с поличным в Советском районе, на перекрёстке улиц Юбилейной и Головнина. Он сливал нечистоты прямо в в ливневой колодец.

Как отметили инспекторы, сигнал о нарушителе поступил от неравнодушных местных жителей. Сотрудники АТИ составили на недобросовестного ассенизатора протокол об административном правонарушении по ч.1. ст.3.1 КоАП Нижегородской области. Штраф за нелегальный слив ЖБО составляет до 40 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 100 тысяч.

"Мы регулярно патрулируем эту территорию, и за последнее время дважды поймали здесь правонарушителей. В обоих случаях транспорт изымали", – рассказал первый замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов.

В администрации напомнили, что жидкие бытовые отходы в городе официально принимаются на канализационной насосной станции на улице Красных партизан, 16Б и станции аэрации на набережной Гребного канала.

Нижегородцы также могут оказать содействие в поимке "чёрных ассенизаторов". Свидетелей незаконного слива ЖБО просят сделать фото или видео факта правонарушения с указанием даты и точного адреса, обязательно зафиксировав номер машины.

Информацию можно отправить в полицию или в районные отделы управления административно-технического и муниципального контроля: rati-sov@inbox.ru (Советский район), rati-avt@inbox.ru (Автозаводский район), rati-kan@inbox.ru (Канавинский район), rati-niz@inbox.ru (Нижегородский район), rati-mos@yandex.ru (Московский район), rati-prio@inbox.ru (Приокский район), rati-len@inbox.ru (Ленинский район), rati-sorm@inbox.ru (Сормовский район).

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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