Аналог "Пушкинской карты" для детей от 6 до 13 лет может появиться в России

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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к правительству России с просьбой рассмотреть возможность формирования меры социальной поддержки для детей и создать аналог "Пушкинской карты", которым смогут пользоваться школьники от 6 до 13 лет. Об этом сообщает телеканал "360".
Парламентарий пояснила, что культурные мероприятия развивают и укрепляют у школьников "традиционные российские духовно-нравственные ценности", однако покупка билетов на их посещение может быть накладной для некоторых семей.
Она подчеркнула, что у молодых людей, которые в детстве не посещали театры, музеи и другие учреждения культуры, потребность в этом может не сформироваться.
Напомним, федеральная программа "Пушкинская карта" реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина с целью привлечения детей и молодёжи к культурному просвещению. Карту с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на посещение кинотеатров и просмотр отечественных фильмов.
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