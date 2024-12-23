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Культура и отдых

Аналог "Пушкинской карты" для детей от 6 до 13 лет может появиться в России

25 декабря 2024 14:49  [76] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к правительству России с просьбой рассмотреть возможность формирования меры социальной поддержки для детей и создать аналог "Пушкинской карты", которым смогут пользоваться школьники от 6 до 13 лет. Об этом сообщает телеканал "360".

Парламентарий пояснила, что культурные мероприятия развивают и укрепляют у школьников "традиционные российские духовно-нравственные ценности", однако покупка билетов на их посещение может быть накладной для некоторых семей.

Она подчеркнула, что у молодых людей, которые в детстве не посещали театры, музеи и другие учреждения культуры, потребность в этом может не сформироваться.

Напомним, федеральная программа "Пушкинская карта" реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина с целью привлечения детей и молодёжи к культурному просвещению. Карту с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на посещение кинотеатров и просмотр отечественных фильмов.

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Теги:
Дети культура Пушкинская карта
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