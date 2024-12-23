Нижегородские компании получили более 660 млн рублей льготных займов Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" ("ГосМФО") за 11 месяцев этого года выдала нижегородским предпринимателям 220 льготных займов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, деятельность организации ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, госзаймы помогают малому и среднему бизнесу региона стабильно развиваться. Ежегодно объем этой поддержки увеличивается. Глава регионального Минпромторга отметил, что с начала года были профинансированы проекты нижегородцев на общую сумму 660 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нижегородские предприниматели могут выбрать любую из восьми программ финансирования и вложить средства в приобретение оборудования и транспорта, модернизацию производства, пополнение оборотного фонда, расширение штата сотрудников и рефинансирование текущих кредитов. В зависимости от нужного объема средств компании могут оформить заем на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 5 до 15% годовых.

Отмечается, что размер процентной ставки зависит от наличия или отсутствия залога и поручителя, а также места регистрации. Самые выгодные условия предоставляются предпринимателям из моногородов региона, если они относятся к приоритетным категориям заемщиков. В числе приоритетных категорий – заслуженные предприниматели Нижегородской области, экспортеры, социальные предприниматели, производители импортозамещающей или биотехнологической продукции, ESG-ориентированные компании и компании, помогающие участникам СВО, а также участники нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" (программа "Выращивание") и "Производительность труда".

Получить заем на льготных условиях от ГосМФО - подведомственной организации регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства- могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Нижегородской области и не имеют задолженностей по налогам и сборам. Получить подробную информацию о льготных займах можно на официальном сайте АНО "МКК ПП НО" Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа можно через цифровую платформу МСП.РФ.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что шестьдесят нижегородцев смогли оформить магазины в интернете по проекту "Маркетплейс".