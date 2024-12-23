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Бизнес

Шестьдесят нижегородцев смогли оформить магазины в интернете по проекту "Маркетплейс"

24 декабря 2024 16:44  [111] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты центра "Мой бизнес" оформили магазины в интернете для 60 участников образовательной программы "Маркетплейс".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, обучение провел центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, программа "Маркетплейс" готовит предпринимателей к началу торговли. Во время обучения участники разобрали правовые аспекты ведения деятельности на маркетплейсах, принципы формирования карточки товара, работы со складами и документооборотом, продвижения товара. 60 лучших выпускников проекта получили бесплатное оформление интернет-магазина "под ключ".

Специалисты центра "Мой бизнес", в частности, помогли открыть магазины по продаже бижутерии, одежды, сумок, изделий из дерева, живых растений, аксессуаров, ножей, посуды, текстиля, имбирных пряников, конфет, льняного масла, печенья, детской мебели, свечей, автозапчастей, инструментов, посуды, маршмеллоу. Магазины были созданы на известных интернет-площадках, таких как Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет", "Ярмарка мастеров".

В этом году проект был полностью переведён в онлайн-формат, что позволило в нем принять участие предпринимателям из самых отдаленных уголков региона. 

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что количество интернет-магазинов в России за три года выросло в семь раз.

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Теги:
Маркетплейс Мой бизнес МСП
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