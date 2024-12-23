Международная выставка искусств "АРТ МИР-2025" пройдет в Нижнем Новгороде в феврале Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Международная выставка искусств "АРТ МИР -2025" пройдет на Нижегородской ярмарке с 1 по 9 февраля. Об этом сообщил замместитель губернатора Олег Беркович в ходе пресс-конференции в КУПНО 25 декабря.

На ней будут представлены живопись, графика, скульптуры, фотография и декоративно-прикладное искусство.

"В прошлом году эту выставку посетило около 40 тысяч человек. В этом году мы ожидаем более 45 тысяч гостей", - рассказал Беркович.

На площадке будут присутствовать авторы своих проектов.

Что касается новогодней программы в 2025 году, то, по словам Олега Берковича, она пройдет на Нижегородской ярмарке.

"Здесь все праздники будет работать ледовый каток. А одной из главных площадок празднования Рождества вновь станет Арзамас. Для жителей и гостей города выступит церковный хор, музыканты, будет работать рождественская ярмарка, состоится большое чаепитие из царь-самовара. Кульминацией станет демонстрация мэппинга на фасад Воскресенского собора", - добавил заместитель губернатора.

Напомним, около 1000 участников из других стран приедут на молодежный форум в Нижний Новгород.