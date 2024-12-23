Проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла прошел госэкспертизу Общество

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Проект первого этапа реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла в Нижегородской области прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый госреестр заключений проектной документации.

Проект включает в себя реконструкцию шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла со строительством дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода.

Реконструкцией шлюзов занимается московское ФКУ "Дирекция госзаказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры".

Проектную документацию подготовили специалисты подмосковного АО "Монолитное строительное управление №1".

Напомним, строительная готовность Городецкого гидроузла в Нижегородской области составляет 25%.