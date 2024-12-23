Петр Банников поздравил участников СВО в мулинском госпитале с наступающим Новым годом Общество

Фото: Олег Булыгин

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников поздравил участников СВО, которые находятся на лечении в Главном военном клиническом госпитале им. Академика Н.Н. Бурденко в поселке Мулино с наступающим Новым годом.

Как сообщает Дом народного единства, новогодние подарки, по поручению губернатора Глеба Никитина, подготовил Дом народного единства. В состав праздничных наборов вошли термокружка, иван-чай, сормовский шоколад и городецкий пряник.

"Мы делаем всё, чтобы бойцы знали о нашей готовности помочь в решении любых вопросов. Поздравляем защитников Родины с наступающим Новым годом, желаем крепкого здоровья и скорейшей Победы", - сказал Петр Банников.

Военнослужащие поблагодарили за внимание, которое им оказывает Нижегородская область. В военном госпитале проходят лечение и реабилитацию военнослужащие не только из Нижегородской области, но и других регионов страны.

"Нижегородские врачи прилагают все усилия для успешного лечения и обеспечения нашего комфорта в госпитале. Мы выражаем огромную благодарность им за это! Очень приятно, что о нас не забывают и оказывают поддержку, в том числе такие высокопоставленные лица, как заместитель губернатора. Это очень важно для нас", - отметил военнослужащий с позывным "Брат".

"Спасибо огромное за новогоднее настроение! Для нас такая поддержка очень ценна", - поделился еще один боец.

Военнослужащих СВО также навестила руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

"Во время встречи с ребятами мы обсудили важные вопросы, связанные с поддержкой участников СВО. Конечно же, они не останутся без внимания. Для нас очень важно, чтобы каждый из них чувствовал заботу", - сказала Татьяна Дружинина.

Новогодние подарки получат все участники СВО, проходящие лечение в госпиталях Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новогодние подарки от Нижегородской области получают нижегородские участники СВО.