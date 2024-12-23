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Культура и отдых

Учреждения культуры в Нижегородской области присоединятся к акции "Веди родителей в музей"

25 декабря 2024 17:48  [3] Культура и отдых

Учреждения культуры в Нижегородской области присоединятся к федеральной акции "Веди родителей в музей", которая будет действовать с 30 декабря по 11 января для владельцев "Пушкинской карты". Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По условиям акции при покупке билета по "Пушкинской карте" посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. В стране к акции присоединятся более тысячи учреждений культуры, а в Нижегородской области – почти 70 учреждений культуры, среди которых музеи, дома культуры, библиотеки.

Так, к акции присоединятся музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино", Нижегородский театр оперы и балета, Нижегородская областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной, Нижегородская специализированная библиотека для слепых, Нижегородский художественный музей, Русский музей фотографии и филиал Нижегородского музея-заповедника – Технический музей.

Кроме того, к акции присоединятся и учреждения культуры в области - Дзержинске, Богородске, Балахне, Городце и других муниципалитетах. Балахнинский музейный историко-художественный комплекс, Краснобаковский исторический музей, Володарский музейный центр, Городской музей Сарова, Центр развития народных промыслов и туризма Сосновского муниципального округа, Кстовский историко-краеведческий музей – центр народной культуры «Берегиня», Семеновский историко-художественный музей, Городецкий историко-художественный музейный комплекс, центр туризма «Русские крылья» и Мемориальный музея В.П. Чкалова, Краеведческий музей Тоншаевского муниципального округа, Перевозский музейно-выставочный центр, Бутурлинский историко-краеведческий музей, Музей истории города Заволжье, Борский краеведческий музей, Шатковский музей.

Также в акции примут участие библиотеки Дзержинской централизованной библиотечной системы, Пильнинской централизованной библиотечной системы, Централизованной библиотечной системы Выксы, Павловской централизованной библиотечной системы, Центральная детская библиотека Лукояновского муниципального округа, Городецкая централизованная библиотечная система.

Полный список учреждений, принимающих участие в акции «Веди родителей в музей», опубликован на сайте национальныепроекты.рф, а также на сайте министерства культуры Нижегородской области.

Подобный проект уже был реализован в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге в 2023 году. Тогда дополнительная скидка мотивировала более 500 семей посетить различные выставки.

Напомним, что программа "Пушкинская карта" рассчитана на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Сумму в размере 5 тыс. рублей, которые на специальный счет начисляет государство, можно потратить на покупку билетов на культурные мероприятия. Также обладатели карты могут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Как ранее сообщал телеканал "360", глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к правительству России с просьбой создать аналог "Пушкинской карты", которым смогут пользоваться школьники от 6 до 13 лет.

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Теги:
Музеи Пушкинская карта Семья
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