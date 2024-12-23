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Общество

Глеб Никитин: "Нижегородских спасателей всегда отличало сильное чувство долга и высокие профессиональные качества"

27 декабря 2024 07:05  [32] Общество

Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник - День спасателя, который был установлен указом президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с праздником в адрес спасателей и ветеранов.

"Основная миссия вашей профессии уходит корнями в глубокую древность. Всегда огромное уважение вызывали люди, готовые прийти на помощь, жертвующие собой ради спасения других. С течением времени эта сфера становилась все более профессиональной, внедрялись новые методики и технологии", - отметил глава региона.

"В наши дни вы всегда - в числе первых, кто готов включиться в решение самых сложных ситуаций. Нижегородских спасателей всегда отличало сильное чувство долга и высокие профессиональные качества. Вы ответственно трудитесь на своем посту, спасая человеческие жизни, самоотверженно боретесь с огненной стихией и другими чрезвычайными ситуациями. В ваших рядах служили и служат очень много настоящих героев, которыми мы по-настоящему гордимся", - подчеркнул губернатор нижегородской области.

"Важно отметить и постоянное укрепление материально-технической базы, включая обновление целого ряда депо в наших селах и городах. В профессиональный праздник желаю вам мужества и выдержки в самых непростых ситуациях! Пусть рядом всегда будут надежные товарищи и коллеги, а любовь и поддержка близких даёт вам силы для новых достижений! С праздником!" - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин МЧС Праздники
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