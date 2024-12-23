Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО предложили сделать многократным Общество

Эксперты уверены, что оформление ОСАГО должно быть выгоднее штрафа, поэтому повышение штрафов за отсутствие полиса нужно сделать многократным.

Напомним, в Госдуму внесён законопроект об увеличении штрафов за повторную езду без полиса до 3-5 тысяч рублей. Сейчас законодательство предусматривает единственное наказание за отсутствие ОСАГО - штраф в размере 800 рублей. Существующее наказание не мотивирует нарушителей приобрести полис, уверены авторы инициативы. В итоге штрафы предложено увеличить.

Эксперт по страхованию Екатерина Демешева заявила телеканалу "360", что некоторым автовладельцам - например, москвичам с мощными автомобилями - гораздо выгоднее каждый раз платить штраф, чем оформить полис.

"800 рублей — это не штраф. Даже за повторное нарушение с 1 января хотят внедрить от 3 до 5 тысяч. Это тоже не штраф! Должен быть нормальный штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Тогда как минимум люди будут задумываться", — подчеркнула собеседница 360.ru.

Также Екатерина Демешева предложила законопослушным автолюбителям подписать дополнительный договор со страховой компанией, по которому можно будет получать компенсацию, если виновник ДТП не оформил полис.

Напомним, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, в соответствии с которым можно будет оформить дорожно-транспортное происшествие через портал "Госуслуг" при наличии полиса ОСАГО.