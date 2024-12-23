Гострудинспекция выявила нарушения ТК при проверке шатковского зернокомплекса

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области выявила многочисленные нарушения трудового законодательства в ООО "Шатковский зерноперерабатывающий комбинат".
Напомним, проверка была инициирована после массового отравления сотрудников химикатами для обработки зерна, один из них умер.
В совместном инспектировании предприятия приняли участие сотрудники ГИТ и прокуратуры Шатковского района.
Согласно предоставленной информации, в ходе проверки в организации были выявлены многочисленные нарушения, среди которых: несвоевременная выплата зарплаты, несвоевременная выдача работникам средств индивидуальной защиты, отсутствие прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, ненадлежащее оформление трудового договора.
В соответствии с требованиями КоАП РФ, Гострудинспекция назначила рассмотрение административных дел по фактам выявленных правонарушений.
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