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Общество

Гострудинспекция выявила нарушения ТК при проверке шатковского зернокомплекса

27 декабря 2024 08:03  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области выявила многочисленные нарушения трудового законодательства в ООО "Шатковский зерноперерабатывающий комбинат".

Напомним, проверка была инициирована после массового отравления сотрудников химикатами для обработки зерна, один из них умер.

В совместном инспектировании предприятия приняли участие сотрудники ГИТ и прокуратуры Шатковского района.

Согласно предоставленной информации, в ходе проверки в организации были выявлены многочисленные нарушения, среди которых: несвоевременная выплата зарплаты, несвоевременная выдача работникам средств индивидуальной защиты, отсутствие прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, ненадлежащее оформление трудового договора.

В соответствии с требованиями КоАП РФ, Гострудинспекция назначила рассмотрение административных дел по фактам выявленных правонарушений.

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Теги:
Госинспекция труда Шатковский район
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