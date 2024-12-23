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Общество

Госдума рассмотрит вопрос о чрезмерной нагрузке школьников

27 декабря 2024 09:48  [64] Общество

Фото: tg-канал Вячеслава Володина

Государственная дума в 2025 году планирует рассмотреть вопрос высокой нагрузки школьников, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин отметил, что основными причинами такой инициативы являются сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, шестидневная учебная неделя, а также обучение во вторую смену.

Кроме того, председатель Госдумы отметил, что ранее россияне оставили свыше 10 тысяч комментариев на эту тему, более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников.

Вячеслав Володин подчеркнул, что со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. По его словам, данный вопрос будет рассмотрен в приоритетном порядке и вместе правительством будут разработаны необходимые решения.

Ранее сообщалось, что школьникам Нижнего Новгорода вручили городские именные стипендии.

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Теги:
Государственная Дума Обучение школьники
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