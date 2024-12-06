Школьникам Нижнего Новгорода вручили городские именные стипендии Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Школьникам Нижнего Новгорода вручили городские именные стипендии. Об этом сообщили в мэрии.

Согласно информации, стипендии были удостоены 80 ребят, отличившиеся в учёбе, спорте, культуре и патриотическом воспитании - победители олимпиад, конкурсов, соревнований.

Напомним, в прошлом году была добавлена стипендия для ребят, активно занятых в военно-патриотической сфере - её получают участники Всероссийских патриотических акций и парада Победы 9 Мая, воспитанники лагеря "Хочу стать десантником", победители и призёры "Зарницы", члены "Юнармии", обладатели степеней ГТО и волонтёрской книжки.

В течение года школьники-стипендиаты будут получать по 5 тысяч рублей ежемесячно.

"Каждый из вас уже достиг значимых успехов в той области, которую для себя выбрал. Уверен, что каким бы путём вы дальше не пошли, из вас получатся высокопрофессиональные специалисты, руководители в совершенно разных сферах, и наш город будет в ваших надежных талантливых руках. Спасибо вам за то, что вкладываете свои силы и энергию в выбранную вами на данный момент специализацию", - обратился к стипендиатам глава нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.