Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на январь 2025 года Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя на январь 2025 года, которым могут воспользоваться жители Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба организации, декабрьский "Календарь предпринимателя" в новом, 2025-м году продолжит напоминать о сроках сдачи отчетов, уплаты налогов, взносов и отправки уведомлений. Отмечается, что вся работа по поддержке бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Календарь предпринимателя от Корпорации МСП

· До 9 января (перенос с 31 декабря в связи с выходными):

- ИП уплачивают фиксированные страховые взносы "за себя" за 2024 год (49 500 рублей);

- ИП на ПСН оплачивают патент, если он со сроком до 31.12.2024;

- Можно подать уведомление:

1. О переходе на УСН / АУСН / ЕСХН;

2. О переходе на иной объект обложения в УСН / АУСН / ОСН;

3. О выборе налоговой для сдачи отчетности по НДФЛ / уплаты налога на

прибыль при наличии подразделений.

- До 15 января

организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР

"на травматизм" за декабрь.

- До 20 января

импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и

сдают декларацию за декабрь.

- До 27 января

- организации и ИП с сотрудниками представляют в налоговую:

1. Расчет по страховым взносам за 2024 год;

2. Уведомление о суммах НДФЛ за 1 - 22 января;

3. Форму ЕФС-1 в отделение СФР за 2024 год.

- главы КФХ сдают расчет по страховым взносам за себя и других членов

хозяйства;

- организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС за IV квартал (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

- производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизу;

организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за декабрь.

· До 28 января

- самозанятые уплачивают НПД за декабрь;

- организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в

налоговую инспекцию за декабрь и НДФЛ за 1 - 22 декабря;

- организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (кроме тех, кто платит по фактической прибыли / только квартальные авансы);

- организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС за IV квартал (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

- производители подакцизных товаров уплачивают акцизы;

- пользователи водных объектов уплачивают водный налог за IV квартал.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.