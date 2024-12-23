Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на январь 2025 года

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Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя на январь 2025 года, которым могут воспользоваться жители Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба организации, декабрьский "Календарь предпринимателя" в новом, 2025-м году продолжит напоминать о сроках сдачи отчетов, уплаты налогов, взносов и отправки уведомлений. Отмечается, что вся работа по поддержке бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом Владимиром Путиным.
· До 9 января (перенос с 31 декабря в связи с выходными):
- ИП уплачивают фиксированные страховые взносы "за себя" за 2024 год (49 500 рублей);
- ИП на ПСН оплачивают патент, если он со сроком до 31.12.2024;
- Можно подать уведомление:
1. О переходе на УСН / АУСН / ЕСХН;
2. О переходе на иной объект обложения в УСН / АУСН / ОСН;
3. О выборе налоговой для сдачи отчетности по НДФЛ / уплаты налога на
прибыль при наличии подразделений.
- До 15 января
организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР
"на травматизм" за декабрь.
- До 20 января
импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и
сдают декларацию за декабрь.
- До 27 января
- организации и ИП с сотрудниками представляют в налоговую:
1. Расчет по страховым взносам за 2024 год;
2. Уведомление о суммах НДФЛ за 1 - 22 января;
3. Форму ЕФС-1 в отделение СФР за 2024 год.
- главы КФХ сдают расчет по страховым взносам за себя и других членов
хозяйства;
- организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС за IV квартал (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК);
- производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизу;
организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за декабрь.
· До 28 января
- самозанятые уплачивают НПД за декабрь;
- организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в
налоговую инспекцию за декабрь и НДФЛ за 1 - 22 декабря;
- организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (кроме тех, кто платит по фактической прибыли / только квартальные авансы);
- организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС за IV квартал (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК);
- производители подакцизных товаров уплачивают акцизы;
- пользователи водных объектов уплачивают водный налог за IV квартал.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.
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