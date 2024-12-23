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Общество

"Верить в чудо": новогодние подарки передали маленьким пациентам и медперсоналу Нижегородской областной детской больницы

27 декабря 2024 11:48  [49] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Новогодние подарки передали маленьким пациентам и сотрудникам Нижегородской областной детской клинической больницы, которые встретят Новый год в стенах медучреждения. Традиционную благотворительную акцию "Верить в чудо" в преддверии Нового года провело региональное отделение партии "Единая Россия" вместе с депутатским корпусом и партнерами.

Для детей привезли 250 сладких подарков и "коробки радости" с игрушками, книгами, наборами для творчества. И почти 100 праздничных кофейно-чайных наборов передали всем работникам больницы, которые будут находиться на дежурстве в новогоднюю ночь.

"Ежегодно мы проводим эту добрую и светлую акцию. Конечно, хорошо, чтобы все встречали Новый год дома в кругу семьи. Но некоторым ребятам придется провести праздники в стенах больницы, продолжить лечение. И чтобы они не грустили и почувствовали атмосферу праздника, привезли им яркие сладкие подарки, разные игрушки. Также в этом году к акции присоединились депутат Государственной Думы Роман Любарский и первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин, которые передали праздничные наборы для всех сотрудников, которые встретят Новый год на рабочем месте. Новый год – время добрых дел, чудес и подарков, и пусть они будут у всех!" - сказал руководитель
регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Дмитрий Филипенко.

В праздничные дни в отделениях стационара на лечении останется от 150 до 200 детей – в новогоднюю ночь каждый ребенок получит подарок от Деда Мороза.

"Конечно, всем детям хочется провести Новый год дома с родителями, с подарками под елкой. Но иногда бывают такие ситуации, что нужно оставаться в больнице. И подарки для них – это всегда радость, позитив, ощущение уюта и домашнего тепла. Поэтому мы очень благодарны участникам акции за то, что они устроили такой праздник. И не только для наших детей, но и для нас, медицинских работников", - рассказала заместитель главного врача больницы Нина Смеликова.

Не первый год акцию поддерживают сотрудники Нижегородского филиала компании "Ростелеком".

"В эти предновогодние дни все сотрудники Нижегородского филиала становятся "Дедами Морозами" – принимают участие в различных благотворительных акциях, поздравляют детей, которым в первую очередь нужна забота и поддержка. Это по-настоящему дает ощущение праздника. Участие в этой акции для нас – традиционное событие, но от этого оно не становится менее нужным, праздничным и ярким. Мы получаем вместе с теми детьми, которые будут радоваться этим подаркам, заряд радости и предновогоднего волшебства. Нам это очень приятно", - сказал вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов, самое главное в жизни – это здоровье и счастливые улыбки детей, и окружать их любовью и заботой – забота взрослых.

"Каждый год мы получаем слова благодарности за такую добрую традицию.Обязательно продолжим делать счастливыми детей, помогать им верить в чудеса!" -отметил Юрий Балашов.

Напомним, "Единая Россия" проводит традиционную серию новогодних мероприятий по всему региону. С добрыми пожеланиями и подарками активисты, депутаты и сторонники партии поздравляют ветеранов; семьи участников СВО; детей из многодетных семей; семей, попавшим в сложную ситуацию; ребят с ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся без попечения родителей.

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Теги:
Единая Россия Новый год
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