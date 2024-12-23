Около 3000 бюджетных мест для IT-специалистов создано в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: Алексей Чугунов

Около 3000 новых бюджетных мест для IT-специалистов создали в Нижегородской области в 2024 году, что на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом заявил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов на конференции по цифровой трансформации Нижегородской области в Доме народного единства 27 декабря.

"Совместно с министерством образования Нижегородской области мы будем в дальнейшем увеличивать количество бюджетным мест в регионе в этой сфере", - подчеркнул Синелобов.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков добавил, что в регионе наблюдается нехватка IT-специалистов.

"Однако, до начала СВО дефицит этих специалистов в Нижегородской области был больше, сейчас он сокращается. В Нижний Новгород переводят свои отдельные подразделения, например, такие федеральные компании, как Сбербанк и Yadro", - сообщил замглавы региона.

Напомним, строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70%.