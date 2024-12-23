Минкульт России утвердил список тем для фильмов, которые получат господдержку в 2025 году Культура и отдых

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Министерство культуры России утвердило список тематик для кинофильмов, которые будет финансировать ведомство в 2025 году. Об этом со ссылкой на главу министерства Ольгу Любимову сообщил телеканал "360".

По её словам, особое место в данном перечне займёт тема героизма и самоотверженности участников Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции на Украине.

В список включены темы укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, такие как культура и традиции страны, история и противодействие попыткам её фальсификации, научные открытия и достижения, традиции коренных малочисленных народов, популяризация института семьи.

Любимова также рассказала, что поддержку получат кинокартины, посвящённые русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству. Также не обойдут вниманием фильмы о развитии Дальнего Востока, Арктики и других регионов.

Составители перечня не забыли внести в него экранизации произведений русской классической литературы.

Напомним, Нижегородская область ежегодно выделяет субсидии пяти фильмам, снятым в регионе. Кинопроизводители могут вернуть до 60% от затрат на производство национального фильма. В ряде случаев (например, если фильм связан с историей Нижнего Новгорода, или съёмочный процесс на территории региона проходил более 30 дней) даётся дополнительный процент возврата.