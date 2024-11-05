Нижегородская область выделит субсидии пяти фильмам, снятым в регионе Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кинокомиссия Нижегородской области выбрала фильмы, которые сняты на территории региона в 2023-2024 гг. и получат финансовую поддержку от местного бюджета. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, всего было подано шесть заявок на получении субсидии, из которых до конкурса допустили пять. Как пояснили в нижегородском Минкульте, один фильм не допустили до рассмотрения из-за отсутствия удостоверения национального фильма.

Общая сумма субсидии, направленной на выплату рибейтов в 2024 году, составляет 20 млн рублей.

Кинопроизводители могут вернуть до 60% от затрат на производство национального фильма на территории региона. В ряде случаев (например, если фильм связан с историей Нижнего Новгорода, или съёмочный процесс на территории региона проходил более 30 дней) даётся дополнительный процент возврата.

В этом году субсидия на возмещение части затрат на проведение съёмок на территории региона (рибейтов) получат многосерийный детектив "Злые люди" (ООО "Берг Саунд"), романтическая комедия "Туда" (ООО "Пандора"), художественный фильм "Кулачный бой" (ООО "МЕМ-Медиа"), полнометражный художественный фильм "Маэстро" (ИП Кукушкин) и телесериал "Маня и Груня" (ООО "Кинокомпания "Стелла").

Последний фильм подавал заявку на субсидию повторно: в прошлом году сериал прошёл отбор кинокомиссии на получение рибейта, но компания вернула средства, поскольку прокатное удостоверение не было получено в срок.

Напомним, что нижегородская кинокомиссия была создана в регионе в 2021 году по распоряжению губернатора Глеба Никитина с целью развития и популяризации региональной киноиндустрии, создания условий для производства и распространения фильмов в Нижегородской области.

В 2024 году в кинокомиссию поступило 34 заявки на оказание содействия в проведении съёмок на территории региона. На данный момент реализовано 18 проектов, в работе 12 находятся проектов. В 2021 году в Нижегородской области проходили съёмки всего двух фильмов.