Новый православный детсад на 150 мест открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородская епархия Русской православной церкви

Новый православный детский сад имени Веры, Надежды, Любови и матери их Софии открылся на улице Снежной,35 в Ленинском районе Нижнего Новгорода 27 декабря. Об это сообщает Нижегородская епархия Русской православной церкви.

Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест. Сейчас ведется набор воспитанников и формируется коллектив детсада.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Чечерина, здание детского сада было отремонтировано при поддержке правительства региона.

"Открытие новых образовательных объектов – это всегда праздник, особенно накануне новогодних праздников", - сказал Чечерин.

Освящение здания совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Создание православных гимназий и детсадов – это большой проект соработничества власти, церкви, наших попечителей, строителей, педагогов. В сегодняшнее непростое время мы видим, что без духовных скреп нам не устоять. Поэтому важно воспитывать детей в духе наших традиций, создавать определенную нравственную атмосферу, атмосферу духовности, чтобы дети любили свое Отечество", - считает митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В детсаду предусмотрены помещения для развивающих занятий с детьми, музыкальный и спортивный залы.

Главы города Юрий Шалабаев уточнил, что детский сад на улице Снежной – третье православное дошкольное учреждение в Нижнем Новгороде.

"У родителей всегда есть большое желание попасть именно в эти садики из-за неизменно качественного образования, где акцент делается на духовно-нравственном и патриотическом воспитании, раскрытии талантов у детей", - заявил Шалабаев.

Напомним, семь детсадов планируется построить в Нижегородском районе до 2028 года.