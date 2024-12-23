Движение по отремонтированной полосе открыли на старом Борском мосту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В ночь на 28 декабря было открыто движение транспорта по одной полосе на старом Борском мосту. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.

Глава министерства Павел Саватеев отметил, что в сжатые сроки был проведён серьёзный комплекс работ с заменой деформационных швов, капитальным ремонтом пролётных строений. На части моста полностью уложены слои асфальтобетонного постоянного покрытия, на части - временные. Всё это позволило запустить с сегодняшнего дня движение по одной полосе.

Сейчас движение организовано по двум полосам нового моста в сторону Бора, въезд в Нижний Новгород возможен по одной полосе старого моста и третьей полосе нового. А центральная полоса предназначена для движения на выезд из города.

Дорожники рассказали, что им пришлось работать в стеснённых условиях, а в ходе ремонта - столкнуться с множеством скрытых дефектов, которые пришлось устранять параллельно с основными видами работ. Тем не менее, компания подрядчик выполнила взятые на себя обязательства по текущему году.

Напомним, что работы на старом Борском мосту ведутся по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ составляет 2,4 млрд рублей, срок окончания запланирован на конец 2025 года.