Обстройка жилой зоны началось на строящемся в Нижнем Новгороде лайнере "Карелия" Общество

Обстройка жилой зоны главной палубы круизного лайнера "Карелия" проекта 00840 началось на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

По словам руководителя проекта "Карелия" Олега Тюкаева, на головном судне проекта "Карелия" начались работы по обстройке жилой зоны главной палубы электромонтажные работы и монтаж судовых систем жилой зоны.

"Ведется погрузка оборудования, поступающего на завод. Уже погружены главные двигатели, смонтированы и предъявлены Российскому классификационному обществу винторулевые колонки", - уточнил Тюкаев.

Лайнер "Карелия" в отличие от теплохода "Мустай Карим" рассчитана на 180 пассажиров, а не на 309 однако по уровню комфорта туристов на борту будет соответствовать лучшим мировым круизным судам. "Карелия" имеют класс "река-море" и будет эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях, в акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях.

Помимо этого, суда смогут ходить по неглубоким рекам.

Заказчиком судна является компания "ВодоходЪ".

Напомним, что сейчас на "Красном Сормове" при поддержке правительства РФ ведется строительство трех круизных лайнеров проекта 00840.