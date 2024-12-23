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Общество

Пешеходный мост открылся над дорогой в районе посёлка Ждановский

28 декабря 2024 14:29  [99] Общество

Фото: ГУАД НО

На Восточном подъезде к Нижнему Новгороду, недалеко от посёлка Ждановский, завершилось возведение надземного пешеходного перехода. Как сообщили в Главном управлении автодорог региона (ГУАД), сооружение введено в эксплуатацию и открыто для местных жителей.

Директор ГУАД Леонид Самухин отметил, что объект очень важный для обеспечения безопасности на данном участке - это подтверждают многочисленные обращения жителей и Ждановского, и деревни Крутой.

Работы по строительству перехода начались осенью 2023 года. Он состоит из одного пролёта длиной 30 м и шириной 3 м, выполненного из алюминиевых сплавов, и двух лестничных сходов из композитных материалов. Вся конструкция имеет высокую устойчивость к коррозии, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, напомним, в 2024 году был отремонтирован подземный пешеходный переход на дороге Нижний Новгород – Кстово, также в районе Ждановского. Здесь восстановили и укрепили водоотводной лоток, построили тротуар из асфальтобетона и установили перильное ограждение, отремонтировали стены потолок внутри пешеходного перехода.

В ГУАД также рассказали, что в Нижнем Новгороде новый пешеходный мост установили в Автозаводском районе от улицы Тяблинской до сквера на улице Космической.

Также завершены ремонтные работы на пешеходном мосту на Похвалинском съезде. Здесь заменили лаги, уложили 175 кв. метров резинового покрытия, установили новое ограждения и сделали систему водоотведения.

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Теги:
Дороги Кстовский муниципалитет Мосты
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