Нижегородец лишился "Мерседеса" стоимостью 5 млн рублей за пьяную езду

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Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода конфисковал у подсудимого автомобиль за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде было установлено, что подозреваемый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не встал на путь исправления и повторно сел за руль в нетрезвом виде.

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд оштрафовал автовладельца на 250 тысяч рублей и конфисковал автомобиль марки "Mersedes Benz E-класс" стоимостью 5 млн рублей.

Напомним, нижегородские судебные приставы отправили на СВО 10 конфискованных автомобилей.

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Теги:
Автомобили Суд
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