Нижегородская область стала пилотным регионом для апробации модели сопровождения переезда иностранных граждан Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область наряду с Москвой, Московской, Самарской, Новгородской областями и Краснодарским краем примет участие в апробации модели сопровождения переезда и адаптации иностранных граждан, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, разрабатываемой Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД РФ).

"В пилотных регионах будет апробироваться процесс сопровождения иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, на всех этапах их переезда в нашу страну. Это не значит, что мы будем предлагать иностранцу отправиться только в эти регионы, он может выбрать любой регион для переезда. Но именно с этими субъектами федерации мы предлагаем отработать весь механизм сопровождения и создания условий для переезда. Спасибо коллегам за вовлеченность. Уверена, новые меры внесут определяющий вклад в достижение технологического прорыва за счет привлечения высококвалифицированных специалистов, обладающих востребованными компетенциями в стратегически важных отраслях экономики", - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

На днях на базе АСИ состоялось первое заседание рабочей группы при штабе по поддержке переезда и адаптации иностранных граждан в РФ. Сопредседателями штаба выступили генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, Госдумы, государственных корпораций и бизнеса.

"Нижегородская земля гостеприимно встречает тех, кто ищет место для жизни и развития, тем самым открывая перед регионом новые горизонты, поскольку привлечение талантливых специалистов и инвестиций способствует экономическому росту. Мы заботимся о комфорте тех, кто приезжает, создавая необходимые условия для жизни и работы. Надеюсь, что опыт интеграции, накопленный в Нижегородской области, поможет и другим регионам России. В ближайшем будущем запланировано плодотворное сотрудничество с федеральными органами власти для усовершенствования процесса переселения", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородскую область на заседании представляли заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин и руководитель "Областного кадрового агентства" (ОКА) Якоб Пиннекер.

"Областное кадровое агентство" оказывает помощь в оформлении документов, поиске жилья, трудоустройстве и открытии бизнеса. За полгода мы обработали 254 заявки на переезд. Интерес к региону продолжает расти: с августа по ноябрь мы наблюдали стабильную положительную динамику заявок, ежемесячный прирост которых составлял от 50 до 100 процентов. Уже переехали 12 семей, в том числе многодетных, всего 47 человек", — рассказал Якоб Пиннекер.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин акцентировал внимание на важности работы региона по совершенствованию миграционной политики и созданию условий для успешной адаптации переселенцев.

"С лета 2024 года в Нижегородскую область переехали врачи, инженеры, IT-специалисты, архитекторы, учителя, фермеры и инвесторы социальных проектов. Мы видим, как наш регион становится всё более привлекательным для иностранных граждан, которые ценят российскую культуру и хотят связать свой профессиональный и жизненный путь с Россией. Эта работа очень важна для нас и возможна только в тесной координации с федеральными институтами. Мы продолжим всячески укреплять наше взаимодействие с Агентством стратегических инициатив в этом и в других направлениях", — подчеркнул Дмитрий Старостин.