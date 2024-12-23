Нижегородский врач-нарколог накануне новогодних праздников напомнил о вреде алкоголя Общество

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Нижегородский врач-нарколог накануне новогодних праздников напомнил о вреде алкоголя.

Миллионы россиян с нетерпением ждут новогодних каникул, а медики в очередной раз готовятся к тяжелым новогодним будням. Ведь по статистике самым "богатым" на несчастные случаи, острые проблемы со здоровьем, травмы и ДТП становится именно этот праздник. Это связано, как правило, с продолжительностью новогодних праздников, которые располагают к ежедневным застольям с алкогольными напитками и большим количеством жирной пищи.

О профилактике злоупотребления алкогольными напитками в новогодние праздники рассказывает заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский.

По словам специалиста, в череде новогодних праздников многие забывают, что алкоголь – это натуральный яд, который влияет на процесс торможения.

"Поэтому человеку, находящемуся "под градусом", кажется, что он преодолел смущение и скучную рациональность, что теперь ничто не мешает ему отдыхать и веселиться. Но даже при самой маленькой концентрации алкоголя в крови его влияние на кору головного мозга колоссально. Ученые, изучающие влияние алкоголя на мозг человека, вынуждены отметить, что даже один прием крепких спиртных напитков вызывает нарушение комплексной работы мозга. Эти явления носят временный характер, однако имеют очень серьезные последствия. Под действием алкоголя в нервных клетках происходят процессы их разрушения (патологические изменения в нейроне), а восстановление этих клеток, как известно, не наступает вовсе", - напомнил врач.

По данным ВОЗ, алкоголь является причиной более 200 различных нарушений здоровья. К ним относятся гипертония, инфаркт, гастрит, анемия, психические расстройства, рак, ВИЧ, инфекционные заболевания и другие. А так же основную долю дорожно-транспортных происшествий и травм разного генеза.

Врачи-наркологи вновь призывают всех подумать о вреде и цене чрезмерного употребления алкоголя в канун Нового года перед выходом из дома. Медики рекомендуют пить в соответствии с рекомендациями по безопасному употреблению алкоголя, которые позволяют мужчинам и женщинам не более четырех стандартных напитков в день. Напиток – это бокал вина, кружка пива или 40 г крепкого алкоголя. Лучше всего закусывать спиртное горячими блюдами, слизистой консистенции, с достаточным количеством жира. Такая пища будет обволакивать желудок, что предотвратит неблагоприятное воздействие алкоголя на организм. При этом следует помнить, что "обжорство" в праздники дает нагрузку на печень.

Также необходимо двигаться, так как при движении сжигаются алкоголь и еда, полученные в избыточном количестве. Рекомендуется почаще открывать окна, проветривать помещение и выходить на свежий воздух. Любое движение снижает пагубные последствия алкоголя.

После праздничного застолья возобновлять употребление спиртного можно только тогда, когда весь алкоголь, полученный до этого, переработался организмом. У каждого человека требуется разное количество времени на такую переработку – от трех суток до двух недель. После застолья на следующее утро следует отказаться от алкоголя, даже если мучает тяжелое состояние. Также надо воздержаться и от крепкого чая с кофе, так как эти напитки создают излишнюю нагрузку на сердце. Лучше всего на следующий день выпить молочные напитки, капустный или огуречный рассол. Хорошо могут справиться с этой задачей любые кислые напитки типа клюквенного или брусничного морса с лимоном. Также рекомендуется употреблять горячие бульоны и супы.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч человек в РФ ежегодно умирают от алкоголя.