Евгений Люлин: "От упорного труда и вдохновения молодежи зависят успехи экономики" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем российского студенчества.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Это праздник с душой и традициями! Вот уже почти три века студенты отмечают его в Татьянин день. 25-го января с огромной теплотой люди разных поколений вспоминают свою студенческую юность.

От упорного труда и вдохновения молодежи, от вашей тяги к новым знаниям, стремления к профессиональному росту зависят успехи экономики, суверенитет страны во всех сферах. Нижегородская область развивается, открываются новые предприятия, на которых должны работать специалисты, умеющие мыслить нестандартно, добиваться прорывного развития.

В День молодежи хочу пожелать молодым людям открывать новые горизонты, пробовать себя в разных сферах деятельности и добиваться успеха. Оптимизма и настойчивости, верных товарищей и единомышленников, восторга научного и творческого поиска, блестящих побед во славу Нижегородской области и всего нашего Отечества!", - сказал председатель регионального парламента.