Медики спасли два пальца подростку, взорвавшему петарду в нижегородском ТЦ

Вечером 29 декабря в нижегородском ТЦ "Седьмое небо" произошло ЧП: в руке у подростка взорвалась петарда. Были поражены все пальцы левой руки.
Юношу в стабильном состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 Нижнего Новгорода.
Как сообщили в региональном минздраве, подростку сделали операцию. Медикам удалось сохранить ему большой и указательный палец полностью.
Чуть меньше повезло трём остальным пальцам, но врачи провели кропотливую работу и приложили максимум усилий, чтобы частично сохранить и их. Поэтому хватательные функции руки удалось сохранить.
"Специалисты призывают соблюдать необходимые правила при использовании пиротехники", - подчеркнули в министерстве.
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