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Медики спасли два пальца подростку, взорвавшему петарду в нижегородском ТЦ

30 декабря 2024 11:14  [73] Общество

Вечером 29 декабря в нижегородском ТЦ "Седьмое небо" произошло ЧП: в руке у подростка взорвалась петарда. Были поражены все пальцы левой руки.

Юношу в стабильном состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 Нижнего Новгорода.

Как сообщили в региональном минздраве, подростку сделали операцию. Медикам удалось сохранить ему большой и указательный палец полностью.

Чуть меньше повезло трём остальным пальцам, но врачи провели кропотливую работу и приложили максимум усилий, чтобы частично сохранить и их. Поэтому хватательные функции руки удалось сохранить.

"Специалисты призывают соблюдать необходимые правила при использовании пиротехники", - подчеркнули в министерстве.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье ЧП
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