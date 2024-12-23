Медики спасли два пальца подростку, взорвавшему петарду в нижегородском ТЦ Общество

Вечером 29 декабря в нижегородском ТЦ "Седьмое небо" произошло ЧП: в руке у подростка взорвалась петарда. Были поражены все пальцы левой руки.

Юношу в стабильном состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 Нижнего Новгорода.

Как сообщили в региональном минздраве, подростку сделали операцию. Медикам удалось сохранить ему большой и указательный палец полностью.

Чуть меньше повезло трём остальным пальцам, но врачи провели кропотливую работу и приложили максимум усилий, чтобы частично сохранить и их. Поэтому хватательные функции руки удалось сохранить.

"Специалисты призывают соблюдать необходимые правила при использовании пиротехники", - подчеркнули в министерстве.