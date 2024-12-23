Нижегородские "Поезда здоровья" приняли более 225 тысяч пациентов за семь лет реализации проекта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За семь лет реализации проекта "Поезда здоровья" в мобильно-диагностических комплексах оказали помощь более чем 225 тысячам нижегородцев. Такой статистикой поделились в министерстве здравоохранения региона.

Как сообщила глава ведомства Галина Михайлова, 2024 год стал одним из самых насыщенных для медиков, работающих в "Поездах здоровья". За прошедшие месяцы они успели совершить 335 выездов в муниципалитеты области и принять пациентов из 850 населенных пунктов.

"В этом году медики "Поездов здоровья" трудились с 16 января по 27 декабря. Специалисты работали каждую неделю, в любую погоду они выезжали в наши деревни и села, чтобы оказать помощь людям. Результаты работы в этом году впечатляют: принято свыше 48,2 тысячи пациентов, проведено почти 84 тысячи врачебных консультаций, выполнено около 180 тысяч различных лабораторных и инструментальных исследований", – сказала министр здравоохранения.

В 2024 году "Поезда здоровья" работали во всех муниципальных образованиях Нижегородской области, за исключением ЗАТО Саров, жителям которого медицинскую помощь оказывают специалисты ФМБА России.

Из общего числа принятых пациентов свыше 33 тысяч направлены на дополнительные обследования, более 2,2 тысячи – на госпитализацию.

В 2025 году "Поезда здоровья" начнут работу с 13 января. В планах – еще более активная диагностика состояния здоровья нижегородцев, охват как можно большего числа жителей региона профилактическими медицинскими осмотрами.

Напомним, проект "Поезда здоровья" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года для повышения доступности медицинской помощи, в первую очередь, для жителей сельских территорий. Это способствует достижению целей и задач национального проекта "Здравоохранение".

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". В 2025 году в стране стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который охватит все сферы здравоохранения - от первичного звена до реабилитации, включая спорт.