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Происшествия

Водитель такси в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо и задел 8 машин

30 декабря 2024 13:15  [3] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Водитель легкового автомобиля в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо за рулём, не справился с управлением и совершил столкновение с восемью машинами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, массовое ДТП с участием такси случилось на улице Лысогорской. К счастью, обошлось без жертв.

"Прибывшие на место ДТП пожарные отключили питание повреждённого автомобиля и помогли медикам перенести пострадавшего", - рассказали в ведомстве.

Мужчину госпитализировали в медучреждение. По предварительной информации, ему диагностирован инсульт.

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Теги:
ДТП МЧС
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