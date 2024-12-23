Водитель такси в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо и задел 8 машин Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Водитель легкового автомобиля в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо за рулём, не справился с управлением и совершил столкновение с восемью машинами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, массовое ДТП с участием такси случилось на улице Лысогорской. К счастью, обошлось без жертв.

"Прибывшие на место ДТП пожарные отключили питание повреждённого автомобиля и помогли медикам перенести пострадавшего", - рассказали в ведомстве.

Мужчину госпитализировали в медучреждение. По предварительной информации, ему диагностирован инсульт.