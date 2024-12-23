Водитель такси в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо и задел 8 машин

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Водитель легкового автомобиля в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо за рулём, не справился с управлением и совершил столкновение с восемью машинами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, массовое ДТП с участием такси случилось на улице Лысогорской. К счастью, обошлось без жертв.
"Прибывшие на место ДТП пожарные отключили питание повреждённого автомобиля и помогли медикам перенести пострадавшего", - рассказали в ведомстве.
Мужчину госпитализировали в медучреждение. По предварительной информации, ему диагностирован инсульт.
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