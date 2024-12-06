Прокуратура проводит проверку из-за столкновения поезда с легковушкой в Нижнем Новгороде

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Нижегородская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, днем 18 декабря на железнодорожном переезде на перегоне станций Костариха - Починки Горьковской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем марки "Ситроен С5".
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
"Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
Напомним, грузовой поезд столкнулся с автомобилем в Кстовском районе у станции Ройка.
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