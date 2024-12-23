Более 70 инициатив проекта "Вам решать!" реализуют в Нижнем Новгороде в 2025 году

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурсного отбора инициативных проектов в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Конкурсная комиссия ориентировалась, прежде всего, на уровень поддержки проекта в онлайн-голосовании жителей.

Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики, в областном центре будет реализована 71 инициатива. Работы по ним начнутся в первом квартале 2025 года.

По количеству отобранных инициатив лидирует Автозаводский район – на его территории реализуют 18 предложений местных жителей.

Далее идут Сормовский район – 10 проектов, Советский – 9 проектов, Канавинский - 8 проектов, Ленинский и Нижегородский – по 7 проектов, Московский – 6 проектов, Приокский – 4 проекта, Новинки - 2 проекта.

Самыми популярными направлениями для реализации стали "Наши дороги" – 24 инициативы, "Молодёжная политика" – 22 инициатива. Направление "Наша инициатива" насчитывает 15 проектов.

Перечень инициативных проектов, отобранных конкурсной комиссией, размещён на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в разделе "Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!".