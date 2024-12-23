Победителями проекта "Вам решать!" на 2025 год стали 462 инициативы нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушева провел заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта "Вам решать!"

Как сообщает пресс-служба правительства региона, конкурсная комиссия рассмотрела представленные заявки. В результате были отобраны 462 инициативы от жителей муниципальных образований Нижегородской области. Из них 128 относятся к направлению "Семейная заявка" - это инициативы, которые выдвинуты гражданами, являющимися родственниками.

По словам губернатора Глеба Никитина, каждая поддержанная заявка - это конкретный результат на той или иной территории.

"Вместе люди делают жизнь лучше и комфортнее. Отрадно, что много победителей в этом году по направлению "Семейная заявка", - отметил Глеб Никитин.

В народном голосовании участвовало почти 590 тысяч жителей региона. На реализацию всех проектов в 2025 году из областного бюджета будет направлено 1,2 млрд рублей.

С перечнем объектов, прошедших конкурсный отбор, можно ознакомиться на сайте организатора конкурсного отбора: mvp.nobl.ru и на сайте проекта: vam.golosza.ru.

Ранее сообщалось, что инициативы жителей деревень получат дополнительные баллы при голосовании в проекте "Вам решать!"