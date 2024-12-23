фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Шесть человек пострадали в ДТП в Краснобаковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла около 10:30 31 декабря на 175 км автодороги "Нижний Новгород - Шахунья — Киров". По предварительным данным, 47-летний водитель Chery не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с Volkswagen под управлением 39-летней женщины.
В ЦРБ Семёнова доставили шестерых пострадавших, в том числе двоих детей.
Ранее сообщалось, водитель такси в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо и задел 8 машин.
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