Шесть человек пострадали в ДТП в Краснобаковском районе Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Шесть человек пострадали в ДТП в Краснобаковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 10:30 31 декабря на 175 км автодороги "Нижний Новгород - Шахунья — Киров". По предварительным данным, 47-летний водитель Chery не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с Volkswagen под управлением 39-летней женщины.

В ЦРБ Семёнова доставили шестерых пострадавших, в том числе двоих детей.

Ранее сообщалось, водитель такси в Нижнем Новгороде почувствовал себя плохо и задел 8 машин.