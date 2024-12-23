Храм в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" освящён в Крестовоздвиженском монастыре

фото: tg-канал председателя ЗС НО Евгения Люлина

Храм в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" освящён в Крестовоздвиженском монастыре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в епархии.

Церемония состоялась сегодня, 31 декабря. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сослужил Божественную литургию.

В знак внимания образы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" были подарены присутствовавшим на церемонии настоятельнице Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумении Сергии (Конковой, председателю областного Законодательного собрания Евгению Люлину, главе города Юрию Шалабаеву, замгендиректора ГК "Ростатом" Сергею Обозову, директору РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову, председателю Совета директоров ПАО "Русполимет" Виктору Колочаю, председателю совета директоров ОАО "Нижегородский масло-жировой комбинат" Николаю Нестерову, председателю Земского собрания Городецкого округа Николаю Полякову. Такая же икона передана губернатору Глебу Никитину.

Кроме того, все прихожане также были одарены иконками Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

"Замечательная традиция – провожать уходящих год, начиная день с богослужения", - прокомментировал председатель ЗС НО Евгений Люлин в своём tg-канале.

Как сообщалось ранее, старинную икону "Крест с предстоящими"обнаружили при ремонте в нижегородском Крестовоздвиженском женском монастыре в январе 2023 года. После этого, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, приступили к возрождению Всескорбященской церкви.

СПРАВКА

Храм в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" в Крестовоздвиженском женском монастыре в Нижнем Новгороде возвели в 1815 году и несколько раз потом перестраивали – трижды освящали заново. После революции церковь была уничтожена, в советские годы здесь располагался жилой дом.