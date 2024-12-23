Выксунские спортсмены стали призерами в первенстве по пожарно-спасательному спорту Спорт

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Муроме прошло открытое первенство по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек. По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, состязание было посвящено Дню спасателя.

Так, команду 8-го пожарно-спасательного отряда Выксы представляли воспитанники "Православные Витязи".

По итогам соревнований они завоевали 3 золотых медали, 2 серебряных медали, 3 бронзовых медали.

А в общекомандном зачете 8-ой отряд ФПС Выксы стал “бронзовым” призером и взял кубок.

Напомним, ранее нижегородец Шамиль Гамидов взял "серебро" ЧМ по смешанным единоборствам.