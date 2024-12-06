Нижегородец Шамиль Гамидов взял "серебро" ЧМ по смешанным единоборствам Спорт

Нижегородец Шамиль Гамидов стал серебряным призёром Чемпионата мира по смешанным единоборствам MMA World 2024.

Турнир проходил в конце ноября в Ханты-Мансийске. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 35 стран мира - в том числе, из Италии, Испании, Франции, Мексики, Уругвая, Аргентины и Японии.

Всего было разыграно 16 комплектов медалей - в 10 весовых категориях у мужчин и в 6 - у женщин.

В общем медальном зачёте победила сборная России (14 золотых медалей, 9 серебряных, 9 бронзовых), второе место заняла сборная Таджикистана, третье — сборная Белоруссии.

Как отметили в департаменте физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, Шамиль Гамидов является воспитанником спортивной школы "Олимп". Тренируется спортсмен под руководством тренера Алиева Магомеда.

В ходе чемпионата Шамиль провёл четыре боя. В финале он встретился с представителем России, спортсменом из Дагестана Хамидом Амирмагомедовым, которому уступил первое место по раздельному решению судей.