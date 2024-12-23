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Нижегородцам доступна новая система уточнения статуса земельного участка

02 января 2025 10:06  [111]
Фото: пресс-служба Росреестра по Нижегородской области

Фото: пресс-служба Росреестра по Нижегородской области

Жители Нижегородской области для уточнения статуса интересующего земельного участка могут воспользоваться новой государственной информационной системой ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО). Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Нижегородской области. Кстати, система является разработкой сотрудников ведомства.

Так, ЕЭКО — это совокупность пространственных данных обо всей территории страны в виде цифровых карт различных масштабов в государственных и местных системах координат, объединенных в единую базу данных.

Оператором ГИС ЕЭКО является публично-правовая компания “Роскадастр”, подведомственная Росреестру.

“Росреестр создал еще один мощный инструмент для обеспечения эффективного управления земельными ресурсами и мониторинга состояния объектов недвижимости России. Платформа ГИС ЕЭКО объединяет в себе разнообразные геоинформационные данные, позволяя пользователям оперативно получать доступ к актуальной информации о правовом статусе земельных участков, их границах и характеристиках. По всей стране идут работы по созданию сведений ЕЭКО в виде ортофотопланов, в том числе крупных масштабов 1:10 000 и 1:2 000, которые охватывают значительные территории населенных пунктов и агломераций”, — рассказал директор ООО “Геодатсервис” Владимир Удалов.

В последние годы существует и дополнительно создается множество разрозненных карт, баз картографических данных. Их качество невозможно проверить, а данные зачастую могут противоречить друг другу. Благодаря интеграции с другими государственными информационными системами ЕЭКО обеспечивает синхронизацию данных, минимизируя возможность дублирования и ошибок.

“Нижегородская область — один из лидеров в Приволжском федеральном округе по наполнению ГИС ЕЭКО. На сегодняшний день мы имеем 100 процентов  цифровых ортофотопланов масштаба 1:10 000 и более 75%  — масштаба 1:2 000. Покрытие ЕЭКО на территории Нижегородской области —более 84%”, —  рассказал и.о. заместителя руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Максим Пайков.

Для получения сведений ЕЭКО любому заинтересованному лицу достаточно заполнить электронную форму заявления на Федеральном портале пространственных данных и подписать его электронной подписью. Сведения ЕЭКО предоставляются только в электронном виде.

Ранее Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по вовлечению в оборот земельных участков.

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Теги:
Земля Росреестр
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