Нижегородским предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы за 2024 год не позднее 9 января
В ФНС РФ напомнили жителям Нижегородской области о необходимости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование за 2024 год не позднее 9 января 2025 года.
Согласно информации, уплатить взносы необходимо следующим категориям налогоплательщиков:
— индивидуальным предпринимателям;
— адвокатам;
— медиаторам;
— нотариусам, осуществляющим частную практику;
— арбитражным управляющим;
— оценщикам;
— патентным поверенным;
— главам крестьянских (фермерских) хозяйств;
— другим лицам, осуществляющим частную практику в соответствии с
законодательством РФ.
Отмечается, что совокупный фиксированный размер страховых взносов за 2024 год составляет 49,5 тыс. рублей.
Так, уплатить взносы можно в формате онлайн с помощью электронного сервиса “Личный кабинет индивидуального предпринимателя” — “Уплата налогов и пошлин” в подразделе “Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей”.
Кроме того, сервис позволяет создать платежные поручения, которые можно оплатить в банке или на почте.
Рассчитать сумму страховых взносов можно с помощью сервиса “Калькулятор расчета страховых взносов” в разделе “Налоговые калькуляторы”.
Напомним, ранее корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на январь 2025 года.
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