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Бизнес

Нижегородским предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы за 2024 год не позднее 9 января

02 января 2025 11:14  [113] Бизнес
Нижегородским предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы за 2024 год не позднее 9 января

Нижегородским предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы за 2024 год не позднее 9 января

В ФНС РФ напомнили жителям Нижегородской области о необходимости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование за 2024 год не позднее 9 января 2025 года.

Согласно информации, уплатить взносы необходимо следующим категориям налогоплательщиков:

— индивидуальным предпринимателям;
— адвокатам;
— медиаторам;
— нотариусам, осуществляющим частную практику;
— арбитражным управляющим;
— оценщикам;
— патентным поверенным;
— главам крестьянских (фермерских) хозяйств;
— другим лицам, осуществляющим частную практику в соответствии с
законодательством РФ.

Отмечается, что совокупный фиксированный размер страховых взносов за 2024 год составляет 49,5 тыс. рублей.

Так, уплатить взносы можно в формате онлайн с помощью электронного сервиса  “Личный кабинет индивидуального предпринимателя” — “Уплата налогов и пошлин” в подразделе “Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей”.

Кроме того, сервис позволяет создать платежные поручения, которые можно оплатить в банке или на почте.

Рассчитать сумму страховых взносов можно с помощью сервиса “Калькулятор расчета страховых взносов” в разделе “Налоговые калькуляторы”.

Напомним, ранее корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на январь 2025 года.

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Теги:
бизнес ФНС
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