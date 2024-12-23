Нижегородским предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы за 2024 год не позднее 9 января Бизнес

Нижегородским предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы за 2024 год не позднее 9 января

В ФНС РФ напомнили жителям Нижегородской области о необходимости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование за 2024 год не позднее 9 января 2025 года.

Согласно информации, уплатить взносы необходимо следующим категориям налогоплательщиков:

— индивидуальным предпринимателям;

— адвокатам;

— медиаторам;

— нотариусам, осуществляющим частную практику;

— арбитражным управляющим;

— оценщикам;

— патентным поверенным;

— главам крестьянских (фермерских) хозяйств;

— другим лицам, осуществляющим частную практику в соответствии с

законодательством РФ.

Отмечается, что совокупный фиксированный размер страховых взносов за 2024 год составляет 49,5 тыс. рублей.

Так, уплатить взносы можно в формате онлайн с помощью электронного сервиса “Личный кабинет индивидуального предпринимателя” — “Уплата налогов и пошлин” в подразделе “Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей”.

Кроме того, сервис позволяет создать платежные поручения, которые можно оплатить в банке или на почте.

Рассчитать сумму страховых взносов можно с помощью сервиса “Калькулятор расчета страховых взносов” в разделе “Налоговые калькуляторы”.

Напомним, ранее корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на январь 2025 года.