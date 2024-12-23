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Движение по ряду улиц перекроют в Нижнем Новгороде 4 января

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

По информации пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, на время проведения Горьковской елки движение транспорта по ряду улиц будет приостановлено.

Так, с 14:30 до 18:00 4 января в связи с проведением фестиваля будет временно приостановлено движение транспорта по ул. Октябрьская, Грузинская, а также переулкам Холодный и Университетский на пересечениях с ул. Большой Покровской.

Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим участкам улично-дорожной сети.

В частности, специалисты ведомства рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.

Этой традиции в этом году исполняется 125 лет: 4 января 1900 года писатель Максим Горький впервые организовал новогодний праздник для 500 детей из нуждающихся семей. Эта дата будет особенно отмечена в программе мероприятий.

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Теги:
Дороги Новый год
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